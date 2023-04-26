T.C. NİZİP İCRA DAİRESİ 2022/281 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/281 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Mağarcık Mahallesi, Azizoğulları Mevkii 147 Ada, 9 Parselde bulunan 24.071,89m² yüzölçümlü FISTIKLIK nitelikli taşınmazın 11847/24071 hissedir. Taşınmazın üzerinde halihazırda 30-35 yaşlarında antepfıstığı ile az miktarda zeytin ağaçlarının dikili olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz; killi-tınlı tekstürde, toprak profili iyi ve az taşlı, % 2-4 eğimli, 24.071,89 m² yüzölçümüne sahiptir. Makineli tarıma elverişli, imar ve bakımın kısmen yapıldığı dikili tarım arazisi niteliğinde olduğu belirlenmiştir. Taşınmaz Mağarcık Mahallesine 750 m, Nizip İlçe merkezine 4 km mesafedeki bir konumda bulunmaktadır. Toprak yol ile ulaşımı zor bir şekilde sağlanmaktadır.
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 947.795,00 TL(11847/24071 hisse değeri)
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 3083 sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır. 3083 sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:55
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 10:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:55
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:55
14/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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|BASIN NO: ILN01818925