T.C. NİZİP İCRA DAİRESİ 2022/281 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Yayın Tarihi: 26 Nisan 2023 / 00:09

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/281 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Mağarcık Mahallesi, Azizoğulları Mevkii 147 Ada, 9 Parselde bulunan 24.071,89m² yüzölçümlü FISTIKLIK nitelikli taşınmazın 11847/24071 hissedir. Taşınmazın üzerinde halihazırda 30-35 yaşlarında antepfıstığı ile az miktarda zeytin ağaçlarının dikili olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz; killi-tınlı tekstürde, toprak profili iyi ve az taşlı, % 2-4 eğimli, 24.071,89 m² yüzölçümüne sahiptir. Makineli tarıma elverişli, imar ve bakımın kısmen yapıldığı dikili tarım arazisi niteliğinde olduğu belirlenmiştir. Taşınmaz Mağarcık Mahallesine 750 m, Nizip İlçe merkezine 4 km mesafedeki bir konumda bulunmaktadır. Toprak yol ile ulaşımı zor bir şekilde sağlanmaktadır.

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 947.795,00 TL(11847/24071 hisse değeri)

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 3083 sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır. 3083 sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:55

14/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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