T.C. Nusaybin Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 / 00:01

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ESAS NO : 2022/28 Esas DAVALI : MEHMED ALİDavacı Nesrin AKBAL ALİ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davacı vekili tarafından belirtilen adresinize tebligat çıkarılmış olup, ancak adınıza çıkartılan tebligatların iade gelmesi sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ekli tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064635