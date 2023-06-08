T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2022/588 Esas05/05/2023
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şahıs hakkında Gaiplik davası açılmış olup, iş bu Gaiplik davasının duruşması 06/12/2023 günü, saat 09:05'e bırakılmıştır.
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen Mehmet Ali AĞIRMAN hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 05/05/2023
GAİP ADAYI :
TC KİMLİK NO : 36631997532
ADI SOYADI : MEHMET ALİ AĞIRMAN
BABA ADI : MEHMET EMİN
ANA ADI : ŞEVKİYE
DOĞUM TARİHİ : 10/02/1976
DOĞUM YERİ : MİDYAT
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|BASIN NO: ILN01834300