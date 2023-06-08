T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 08 Haziran 2023 / 00:01

Sayı : 2022/588 Esas05/05/2023

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şahıs hakkında Gaiplik davası açılmış olup, iş bu Gaiplik davasının duruşması 06/12/2023 günü, saat 09:05'e bırakılmıştır.

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen Mehmet Ali AĞIRMAN hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 05/05/2023

GAİP ADAYI :

TC KİMLİK NO : 36631997532

ADI SOYADI : MEHMET ALİ AĞIRMAN

BABA ADI : MEHMET EMİN

ANA ADI : ŞEVKİYE

DOĞUM TARİHİ : 10/02/1976

DOĞUM YERİ : MİDYAT