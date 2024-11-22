T.C. Nusaybin Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 22 Kasım 2024 / 00:01

T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2012/54 ESAS

DAVALI : MAHMUT ELMAS

Davacı tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davacı vekili tarafından belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, ancak adınıza çıkartılan tebligatların iade gelmesi sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gün ve saatini bildirir tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Mahmut DANIŞMAN tarafından açılan davada Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Değirmencik Köyü, Değirmen Arkı Mevkii, Pafta:3 Parsel:36, Yevmiye 2030, Cilt No:1 Sahife No: 35’de tapuda kayıtlı ve davacı ile davalıların müştereken sahibi olduğu taşınmaz hakkında ortaklığın giderilmesi ile taşınmazın tapu kaydında ayrı ayrı taksimi talep edilmiştir. Tebliğden itibaren 2 hafta kesin süre içinde cevap vermeniz ve ilk itirazlarınızı, delillerinizi, delillerin hangi vakıanın delili olduğunu, delillere dayanak belgeleri sunmak/nereden temin edileceğini mahkemeye bildirmeniz, aksi takdirde belirtilen delile dayanmaktan vazgeçmiş/davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, muvafakat olmadan iddia/savunmayı genişletebileceği/değiştirebileceği hususu ile Duruşma Günü: 12/03/2025 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve son duruşma zaptı yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.