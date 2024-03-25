T.C.NUSAYBİN2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 / 00:01

Dosya No : 2015/29 Esas Mahkememizce verilen 25/04/2023 tarihli ve 2015/29 Esas, 2023/218 Karar sayılı ilam ile sanık Yusuf ve Bedriye oğlu, 1989 SURİYE HALEP doğumlu MUHAMMED HACIAHMED; müşteki sanık Süleyman ve Avaş oğlu, 1973 SURİYE HALEP doğumlu ABDULLATİF İBRAN; müşteki sanık Emin ve Hatice oğlu, 1964 SURİYE HALEP doğumlu MEHMED MEDDEGANİ; sanık Emin ve Hatice oğlu, 1986 SURİYE HALEP doğumlu EMİN MEDDEGANİ hakkında yapılan yargılama sonucunda;Her ne kadar sanıklar Abdullatif İbran, Mehmed Meddegani, Muhammed Hacıahmed ve Emin Meddegani hakkında "yaralama" ve "hakaret" suçlarından 86/2, 86/1, 125/1, 129, 53 maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanıkların üzerine atılı suçun kanunda gerektirdiği cezaların türü ve üst sınırı itibariyle 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e ve 67/2-4maddelerinde öngörülen olağan zamanaşımı süresinin 8 yıl olduğu ve sanıklar yönünden zamanaşımını kesen en son işlemin de iddianame tanzim tarihi olan tarihi olan 10/02/2015 tarihi olduğu, aradan geçen süre zarfında dava zamanaşımı süresini kesen başkaca herhangi bir usuli muamele yapılmadığı ve dolayısıyla iddianame tanzim tarihi olan 10/02/2015 tarihinden karar tarihine kadar 8 yıllık olağan zamanaşımı süresinin 10/02/2023 tarihinde dolduğu anlaşılmakla TCK'nın 66/1-e ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddesi gereğince sanıklar hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle AYRI AYRI DÜŞMESİNE karar verilmiş olup, sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veyahut bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek, cezaevinde bulunanlar ise ayrıca bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutanağa geçirilmek suretiyle veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.