T.C. Ödemiş 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 09 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/435 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , BEKİR FİDAN, HASAN FİDAN, MÜRÜVVET ÇINAR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Horzum mahallesi mevkinde kain 106 ada 22 parsel sayılı 3.162,200 m2 taşınmazın 2.83m2 'lik kısmı üzerİnde mülkiyet hakkı, 107,73 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak ve Kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.07/10/2024