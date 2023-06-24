T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 24 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/350

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, MAKBULE KOYUNCU, MUNİS ALTINAYAR ve EMİNE TURAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Seyrekli Mahallesi 473 parsel sayılı taşınmazın 483,89 m², 36,42 m², 131,21 m² lik kısımlarının ve aynı mahalle 546 parsel sayılı taşınmazın 229,76 m², 275,06 m²'lik kısımlarının mülkiyet hakkı için kamulaştırma bedelinin tespiti ve DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.14/06/2023