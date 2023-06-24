T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/350
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı , DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, MAKBULE KOYUNCU, MUNİS ALTINAYAR ve EMİNE TURAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Seyrekli Mahallesi 473 parsel sayılı taşınmazın 483,89 m², 36,42 m², 131,21 m² lik kısımlarının ve aynı mahalle 546 parsel sayılı taşınmazın 229,76 m², 275,06 m²'lik kısımlarının mülkiyet hakkı için kamulaştırma bedelinin tespiti ve DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.14/06/2023
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|BASIN NO: ILN01852332