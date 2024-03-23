T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 23 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2024/21

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalılar , AKİFE AĞRI, FATMA SAĞDIÇ, HATİCE CEVİZ, HATİCE ŞAHİN, HİKMET AĞRI, KADRİYE AÇIKGÖZ, KERİM AĞRI, KÜBRA AĞRI, NAZİF AĞRI, RAZİYE ÖZ, RECEP AĞRI, ZEYNEP AĞRI arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Horzum Mahallesi 102 ada 46 parsel sayılı taşınmazın, 5,76 m² mülkiyet, 1160,7 m²'lik irtifak alanının TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Kamulaştırmayı yapan TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'dür.

İlgili kişilerin kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltileceği,

Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen 30 gün süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazların kamulaştırmayı yapan TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adınatescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına VAKIFBANK Ödemiş Şubesine yatırılacağı,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/21 Esas sayısında dava açılmıştır.

Durusma Günü: 13/06/2024 günü saat 11:25'teyapılacak olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/03/2024