T.C. Ödemiş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi:

T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO:2024/159-161-163-165-167

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

SIRA NO ESAS NO İLÇE-MAHALLE- MEVKİ ADA - PARSEL MALİKLER
1. 2024/159 Ödemiş İlçesi,
HorzumMahallesi,		 111 ada
217 parsel		 Mustafa Coşkun
Elif Coşkun
Arife Şen
Abdühamit Coşkun
Fatma Sağdıç
2. 2024/161 Ödemiş İlçesi,
Çamyayla Mahallesi		 114 ada
11 parsel		 Mustafa Cansız
Hamide Cansız
Fatma Züncazoğlu
Mehmet Cansız
Fatma Cansız
3. 2024/163 Ödemiş ilçesi,
Çamyayla Mahallesi		 137 ada
5 parsel		 Ayşe Şen
4. 2024/165 Ödemiş ilçesi,
ÇamyaylaMahallesi		 119 ada
19parsel		 Şerife Dağlı
5. 2024/167 Ödemiş ilçesi,
Çamyayla Mahallesi		 115 ada
49parsel		 Çamyayla Sulama Kooperatifi

#ilangovtr BASIN NO: ILN02099929