T.C. Ödemiş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
Yayın Tarihi:
T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO:2024/159-161-163-165-167
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
|SIRA NO
|ESAS NO
|İLÇE-MAHALLE- MEVKİ
|ADA - PARSEL
|MALİKLER
|1.
|2024/159
|Ödemiş İlçesi,
HorzumMahallesi,
|111 ada
217 parsel
|Mustafa Coşkun
Elif Coşkun
Arife Şen
Abdühamit Coşkun
Fatma Sağdıç
|2.
|2024/161
|Ödemiş İlçesi,
Çamyayla Mahallesi
|114 ada
11 parsel
|Mustafa Cansız
Hamide Cansız
Fatma Züncazoğlu
Mehmet Cansız
Fatma Cansız
|3.
|2024/163
|Ödemiş ilçesi,
Çamyayla Mahallesi
|137 ada
5 parsel
|Ayşe Şen
|4.
|2024/165
|Ödemiş ilçesi,
ÇamyaylaMahallesi
|119 ada
19parsel
|Şerife Dağlı
|5.
|2024/167
|Ödemiş ilçesi,
Çamyayla Mahallesi
|115 ada
49parsel
|Çamyayla Sulama Kooperatifi
#ilangovtr BASIN NO: ILN02099929