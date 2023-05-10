T.C. OF SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2023 / 00:01

İLAN

T.C. OF SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/998 Esas

Davacı Duygu Kundakçı tarafından Trabzon İli, Of İlçesi, Fındıkoba Mahallesi 145 ada 2, 149 ada 29, 150 ada 10, 160 ada 2, 293 ada 2, 294 ada 6, 309 ada 11, 314 ada 8, 314 ada 9, 320 ada 5, 321 ada 4, 423 ada 7, 475 ada 3, 1074 ada 4 parsele ilişkin Ortaklığın Giderilmesi davası açtığı ve taşınmazdaki paydaşlığın satış yoluyla giderilmesini talep etmiş olup, Mahkememizce davalı Ömer kızı Rahime Kondak'ındava dilekçesinde belirtilen adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresin kapalı olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün davalı Ömer kızı Rahime Kondak'a dava dilekçesi ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü olan 04/07/2023 saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş olduğu hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.04/05/2023