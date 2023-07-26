T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2023 / 00:01

İ L A N

ESAS NO : 2022/170 Esas

Davacı Ömerli Mal Müdürlüğü ile Davalılar Ömerli Belediye Başkanlığı, Hanife SAYLIK, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı), Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasının 21/06/2023 tarihli duruşma zaptının 3 numaralı ara kararı doğrultusunda;

Mardin İli,Ömerli İlçesi, Yeni Mahalle Mardin Yolu Küme Evleri mevkiinde ait 120 ada 11, 12, 13 ve 37 parsel sayılı taşınmazlarla ilgili, Fen bilirkişisi Mehmet AKINCI'nın 13/06/2017 tarihli rapor ve ekinde "A" ve "B" harfleri ile gösterilen alanlarla ilgili,davacısı Ömerli Mal Müdürlüğü'nün olduğu, davalılarının da Ömerli Belediye Başkanlığı, Hanife SAYLIK, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu ilanen tebliğ olunur.