T.C. ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 15 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/2150 Esas

Davacı İsa TEKKAYA tarafından Ordu İli Altınordu İlçesi Eskipazar Mahallesi 102 ada 9parsel için aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemece davalı GülbinFAZLA-Niyazi ve Zinet kızı, 01/07/1966 doğumlu, T.C:618*****358 yurt dışı adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste ikamet etmediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 22/02/2024 günü saat: 10:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.