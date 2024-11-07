T.C. Orhangazi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
Yayın Tarihi:
T.C. ORHANGAZİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2023/500 Esas
Konu : Gaiplik ilanı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileKAYYIM BURSA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Bursa İli Orhangazi İlçesi Yeniköy Köyü 1096 parsel numaralı taşınmazın maliki Bahri oğlu Mustafa'yı bilen tanıyanların, Orhangazi 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 6 AY içerisinde başvurması hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO :
ADI SOYADI : BAHRI OĞLU MUSTAFA
BABA ADI :
ANA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
DOĞUM YERİ :
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr BASIN NO: ILN02116597