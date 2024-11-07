T.C. Orhangazi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 07 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ORHANGAZİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2023/500 Esas

Konu : Gaiplik ilanı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileKAYYIM BURSA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Bursa İli Orhangazi İlçesi Yeniköy Köyü 1096 parsel numaralı taşınmazın maliki Bahri oğlu Mustafa'yı bilen tanıyanların, Orhangazi 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 6 AY içerisinde başvurması hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO :

ADI SOYADI : BAHRI OĞLU MUSTAFA

BABA ADI :

ANA ADI :

DOĞUM TARİHİ :

DOĞUM YERİ :

İKAMETGAH ADRESİ :