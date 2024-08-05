T.C. Orhangazi 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 05 Ağustos 2024 / 00:01

İLAN

T.C.

ORHANGAZİ

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/207 Esas

DAVACILAR : 1-SEZER YILDIZ

2-BULUT YILDIZ

3-MELEK YILDIZ

DAVALILAR : 1- ŞERİF HANIM YILDIZ

2- HİLAL ATEŞ

3- MELİHA ATEŞ AL ZAHRANİ

4- ZENNURE ŞENAN

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında; Davalılardan 27862354232 TC kimlik numaralı, Halil ve Hatice kızı, 14/06/1976 doğumlu, Bursa ili, İznik ilçesi, Boyalıca mahallesi nüfusuna kayıtlı HİLAL ATEŞ'e dava dilekçesinde ve araştırılan adreslerine davetiye çıkarılmış, tebligatların bila ikmal dönmesi ve yurt dışı tebligatında iade edilmesi üzerine yapılan adres araştırmalarında davalının meskeni ve iş yeri adresi de tespit edilemediğinden, dava dilekçesinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, aksi taktirde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu Tebligat kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliğ edilmiş sayılacağı dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

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