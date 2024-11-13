T.C. Orhangazi Kaymakamlığı

Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ORHANGAZİ KAYMAKAMLIĞI

Milli Emlak Şefliği

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRANO DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) İMAR DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 16160103194 Bursa Orhangazi Akharım Çalılık 128 174 7.420,29 Tam 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planında Tarım Alanı 5.300.000,00 1.590.000,00 28.11.2024 10:00 2 16160103198 Bursa Orhangazi Akharım Çalılık 132 4 4.590,65 Tam 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planında Tarım Alanı 3.300.000,00 990.000,00 28.11.2024 10:30 3 16160103244 Bursa Orhangazi Dutluca Çalılık 161 296 3.758,44 Tam 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planında Tarım Alanı 2.700.000,00 810.000,00 28.11.2024 11:00

1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatlerde Orhangazi Kaymakamlığı Toplantı Salonunda (Orhangazi Hükûmet Konağı) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

Geçici teminat makbuzu (Ziraat Bankası Orhangazi Şubesi TR 50 0001 000 315 0000 1000 5274 İBAN nolu (T.C. Başbakanlık Hazine Müst. İç Ödemeler Saymanlığı) hesabına dosya numarası belirtilerek yapılan ödemeye ilişkin Muhasebe Müdürlüğünden alınacak onaylı Muhasebe İşlem Fişi Orhangazi Milli Emlak Şefliğine ibraz edilecek.)) veya 2886 sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği idaremizden temin edilebilir.) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

3- İhale şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Orhangazi Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

4- Satış bedelinin tamamı peşin veya ¼ peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte 8 eşit taksitte ödenebilir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi (%20) indirim uygulanacaktır.

5- İhaleyi alan alıcı tarafından satış bedeline ek olarak taşınmazın satış bedeli üzerinden 5.000.000,00 TL ye kadar kısmı için % 1 (yüzde bir), 5.000.000,00 ‘den 10.0000.000,00 TL ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde 5), 10.000.000,00 TL ‘ yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli tahsil edilecektir.

6-Satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. Ayrıca satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.

7- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. Bilgi için: (0224) 5731015