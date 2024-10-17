T.C. Orhangazi (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 17 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ORHANGAZİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/34 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, ÜREĞİL Mahalle/Köy, 0 Ada, 1651 Parsel...

Yüzölçümü : 6.412 m2

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.488.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:54 Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:54 Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:54

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.