T.C. Orhangazi (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
T.C. ORHANGAZİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/34 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, ÜREĞİL Mahalle/Köy, 0 Ada, 1651 Parsel...
Yüzölçümü : 6.412 m2
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 4.488.400,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:54
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:54
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:54
Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:54
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02105136