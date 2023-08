T.C. ORTACA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2017/274 Esas

KARAR NO : 2021/372

C.SAV.ESAS NO : 2017/895

KATILAN : RECEP TAYYİP ERDOĞAN, Ahmet ve Tenzile oğlu, 26/02/1954 İSTANBUL doğumlu, RİZE, GÜNEYSU, Dumankaya mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Merkez/ ANKARA adresinde oturur.

VEKİLİ : Av. HÜSEYİN AYDIN

SANIK : MOHAMMAD DJAFAR PALASZ, Jawshid ve Dorota oğlu, 16/12/1991 RİNGSTED doğumlu,SOSMOURA 46 SKARZYSKO 26-110 KAMMİENNA/POLONYA adresinde oturur.

SUÇ : Cumhurbaşkanına Hakaret

SUÇ TARİHİ : 22/01/2017

KARAR TARİHİ : 05/07/2021

"Olay günü sanığın Dalaman havalimanında anne ve babası arasında çıkan tartışmaya kolluk kuvvetinin müdahalede bulunması üzerine "Sizin Cumhurbakanınız Recep Tayyip ERDOĞAN tam bir şeytan. Suriye'de ne işi var. Suriye'deki savaşı o başlattı." şeklindeki sözleri ile Cumhurbaşkanınahakaretlerde bulunduğu iddiası ile mahkememizce yapılan yargılama sonucunda; sanığın üzerine atılı ''Cumhurbaşkanına Hakaret'' suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan TCK'nun 299/1. maddesi uyarınca, aynı kanunun 3/1. ve 61. maddelerinde belirtilen; fiilin ağırlığı, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınarak alt sınırdan olmak üzeretakdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı suçu alenen işlemesi nedeniyle cezasının TCK'nın 299/2. maddesi uyarınca 1/6 oranında arttırılarak 1 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınmakla cezasından TCK’nın 62/1 maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 10 ayhapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının, sanığın sosyal ve ekonomik durumuna ve suçun işlenmesinde ki özelliklere göre şartları oluştuğu içinTCK'nun 50/1-a maddesi uyarınca 300 gün adli para cezasına çevrilmesine, tck'nun 52/2 maddesi uyarınca adli para cezasının günlüğü şüphelinin sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak takdiren 30,00 TL hesabı ile 9.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen para cezası miktarı ve sanığın ekonomik durumu dikkate alınarak TCK.nın 52/4 maddesi uyarınca sanığa verilen 9.000 TL adli para cezasının birbirini takip eden birer ay ara ile olmak üzere takdiren 10 eşit taksite bölünmesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceğinin sanığa ihtarına, Katılan kendisini vekil ile temsil ettiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 4.080,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine karar verildiği görülmüştür.

Sanığın dosyada bilinen adresine yurtdışı tebligatın bila tebliğ iade edildiği, sanığın adresinin bulunabileceği ilgili devlet kurumlarından sorulmasına rağmen bulunamadığından tebliğ işlemi yapılamamış ve ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir."

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri uyarınca Türkiye Cumhuriyeti genelinde yayın yapan yüksek tirajlı bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içindeyasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği, ilan masrafının hüküm kesinleşinceye kadar suçüstü ödeneğinden yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 03.08.2023