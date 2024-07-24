T.C. Osmaniye 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI





ESAS NO : 2024/74 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Osmaniye İli Merkez İlçesi Kazmaca Köyü 135 ada 1 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :MEHMET BABAOĞLU VD.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Yukarıda maliki bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgileri ve niteliği yazılı gayrimenkulün 235,19 m2 irtifak hakkı davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kamulaştırma Kararı gereğince TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ lehine kamulaştırılmasına kararı verildiği, taşınmazda bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazın maliklerinin mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin Kamulaştırma Kararı gereğince, isabet eden taşınmazın TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'ne yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmez ise, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Osmaniye Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca İLAN olunur. (Tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.)

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064919