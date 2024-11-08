T.C. Osmaniye 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2024 / 00:01

T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/144 Esas

DAVALI :MİYESE ETÖZ T.C.42880740676 Fakıuşağı Mahallesi 45009 Sokak Çapar Sitesi No: 10 A İç Kanı Ni No: 09 Osmaniye Merkez/ OSMANİYE

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/12/2024 günü saat: 09:05'daduruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nun 147. ve 320. maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.