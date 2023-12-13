T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/308 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli, Hasanbeyli İlçesi, Merkez Mahallesi,325 ada 194 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUSTAFA KARAKAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Yukarıda tapu kayıtları ile ilgili bilgileri ve niteliği yazılı gayrimenkulün daimi irtifak hakkı, davacıTOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından Kamulaştırma Kararı gereğinceTOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI lehine kamulaştırılmasına kararı verildiği, taşınmazda bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazın mülkiyet irtifak hakkı hususunda kamulaştırılması amacıyla TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'nın Kamulaştırma Kararı gereğince, taşınmazınTOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI adına kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetinTOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmez ise, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Osmaniye Vakıflar BankasıŞubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca İLAN olunur. (Tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.) 20/11/2023