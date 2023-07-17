T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2023 / 00:01



2023/3448 ESAS

OSMANİYE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDENKAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS ÖDEME EMRİNİN

İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2023/ 3448

ALACAKLI VE VEKİLİ :

İZZET AYSAN, 32510448478 TC Nolu,

Fakıuşağı Mah. 45043 Sk. No:2/3 İç Kapı No:6 Osmaniye Merkez / OSMANİYE

vekili Av. Sefa Aysan

İstiklal Mah. Cevdet Sunay Cad. No:3 Kat:4 Daire:414 Kişioğlu Plaza Merkez/Osmaniye Osmaniye Merkez / OSMANİYE

BORÇLU :

İLKER ACUN, 51649810802 TC Nolu,

Esenevler Mah. 15551 Sk. No:4B İç Kapı No:7 Osmaniye Merkez / OSMANİYE

BORÇ MİKTARI : 476.000,00 TL (Alacağın tahsili tarihine kadar faiz masraf ve vekalet ücreti ile tahsili,kısmi ödemelerde TBK 100. Md.,Uygulanacaktır.

SENET VE TARİHİ: 15/04/2023 Düzenleme Tarihli, Z5958496 Seri Numaralı, 476.000,00 TL Bedelli, 1 Adet Çek (İstenen: Aylık Reeskont Avans)

Müdürlüğümüzce borçlu İLKER ACUN aleyhine yapılan icra takibinde, borçlu adına çıkarılan ödeme emri bila tebliğ iade edilmiş ve zabıtaca yapılan tahkikatta da adresi tespit edilemediğinden ödeme emrinin borçluya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikayet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız İLANEN ihtar ve tebliğ olunur. 11/07/2023

Karar : 13/07/2023