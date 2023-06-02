T.C. PATNOS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 02 Haziran 2023 / 00:01

Sayı :2022/665 Esas 26/05/2023 KAMULAŞTIRMA İLAN

Ağrı ili Patnos ilçesinde kain aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10. maddesine göre açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün gerektiği, iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı idare KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nın adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası Patnos şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin ilişkin tüm savunma, itiraz ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen dava dosyalarına yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

TAŞINMAZ BİLGİLERİ:

2022/665 Esas sayılı dosya; Dava konusu Ağrı İli Patnos İlçesi Kürekli Köyü108 Ada 70 parsel sayılı taşınmazın davalı HAYDAR KARAASLAN adına kayıtlı 351,08 m2'lik kısmının,