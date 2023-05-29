T.C. PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2023 / 00:01

(KAMULAŞTIRMA İLANI)Davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında; Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası Hemşin şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 26/04/2023

Sıra no Esas No İl, İlçe, Köy Mahalle Ada - Parsel Cinsi Kamulaştırılacak alan (m2) 1 2023/134 Rize İli, Hemşin İlçesi Ortaköy Mahallesi 119 ada 1 parsel Çalılık 1.064,73