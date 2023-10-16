T.C. PAZAR (RİZE) SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 10:30

Sayı :2020/821 Esas 12/10/2023 İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Davacı , İPEK UN SANAYİİ GIDA TARIM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafça mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasında, mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasında verilen ara karar gereğince, 32587693610 T.C kimlik numaralı DAVALI TURGAY DEMİRCAN hakkında yapılan adres araştırmasında netice elde edilememesi nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmemiş ve ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Dava konusu Rize İli Ardeşen İlçesi Beyazkaya Köyü 106 Ada 38 parsel, Rize İli Ardeşen İlçesi Beyazkaya Köyü 107 Ada 6 parsel sayılı taşınmazlara Ortaklığın Giderilmesi (Miras nedenli) dava açılmış olduğu, UYAP sisteminden yapılan sorgulamada 2020/822 Esas saylı dava dosyası ile Mahkememizin2020/821 Esas sayılıdosyasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından dava dosyası 2020/821 Esas saylı dosyası üzerinden yürütülmektedir. Davalının, hazırlayacağı cevap dilekçesini sunmak üzere kendisine iki hafta süre verildiği, iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının ihtarı(ihtar yapılamadı) ile, dava dosyasının duruşması 16/11/2023 günü, saat 10.05'e bırakılmış olup, adı geçen davalının duruşma gün ve saatinde mahkememizde hazır bulunması, duruşmaya gelmediği veya kendilerini bir vekille temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince, duruşma günü ve dava dilekçesinin ilan metninin gazetede ilanından 15 gün sonra davalılar DAVALI TURGAY DEMİRCAN'a tebliğ yapılmış sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.