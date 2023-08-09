T.C. PAZAR(RİZE) 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 09 Ağustos 2023 / 00:01



İ L A N

DOSYA NO : 2014/21 Esas

KARAR NO : 2021/765

İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/12/2021 tarihli ilamı ile bu suçlar yönünden 5 yıl süre ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair cezalandırılan Gia oğlu, 07/04/1987 doğumlu, Gürcistan uyruklu ve 01027055120 kimlik numaralı sanık TEMURI TKEBUCHAVA tüm aramalara rağmen bulunamamış ve Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin trajı 50000 yüksek ulusal gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına vekararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Rize Ağır Ceza Mahkemesinde İtiraz kanun yolu açık olmak üzere verilen karar İLAN OLUNUR. 26.07.2023

Mustafa OCAKÇI

Yazı İşleri Müdürü

102229

E-imzalıdır Seçil İHTİYAR

Hakim-220060

E-imzalıdır