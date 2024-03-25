T.C. REŞADİYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2023/646 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Açılması davası nedeniyle; Mirasçı Ayşe YİĞİT'e (22415629720 T.C.Nolu, Mustafa ve Güllüzar kızı, 16/03/1975 Ankara d.lu) gösterilen adreste tebligat yapılamamış, geçerli adresi zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış ve ilanen tebliğine karar verilmiştir. Müteveffa tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

DURUŞMA GÜNÜ VE SAATİ:

26/04/2024 günü saat:09:50

Adres: Reşadiye Adliyesi