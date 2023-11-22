T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 22 Kasım 2023 / 00:01



Dosya No : 2015/203-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2015/203

Karar No : 2023/943

Sanık : Bader EDDIN ALMOHAMAD, Saleh ve Kefa oğlu, 1979 Deırazzor doğumlu

Suç : Resmi belgede sahtecilik

Suç Tarihi : 17.12.2014

Karar Tarihi : 08.0.2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Bader EDDIN ALMOHAMADhakkında resmi belgede sahtecilik suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (zamanaşımı nedeniyle düşme) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve istinaf tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.17.11.2023

Yazı İşleri Müdürü 154315 Hakim 252651