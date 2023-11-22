T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2015/203-Ceza Dava Dosyası
GAZETE İLANI
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No : 2015/203
Karar No : 2023/943
Sanık : Bader EDDIN ALMOHAMAD, Saleh ve Kefa oğlu, 1979 Deırazzor doğumlu
Suç : Resmi belgede sahtecilik
Suç Tarihi : 17.12.2014
Karar Tarihi : 08.0.2023
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Bader EDDIN ALMOHAMADhakkında resmi belgede sahtecilik suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (zamanaşımı nedeniyle düşme) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve istinaf tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.17.11.2023
|Yazı İşleri Müdürü 154315
|Hakim 252651
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01936261