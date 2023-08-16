T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2022/157-Ceza Dava Dosyası
GAZETE İLANI
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No : 2022/157
Karar No : 2022/608
SANIK : Jad HAZAMI, Abdulkader ve Hend oğlu, 27/06/1982 EDLIP doğumlu
Suç : 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet
Suç Tarihi : 20/04/2014
Karar Tarihi : 26/05/2022
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Jad HAZAMIhakkında 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (1 Yıl 3 Ay hapis ve 40,00 tl adli para cezası) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01876794