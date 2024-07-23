T.C. Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

T.C.

REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ



Sayı : E.36986964-2016/454-Ceza Dava Dosyası

Esas No : 2016/454

Karar No : 2023/658

Sanık : KAYSAR ELFERİS, Abdurrezzak ve Fatma oğlu, 1991Halep doğumlu.

Suç : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

Suç Tarihi : 28/04/2016

Karar Tarihi : 21/12/2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada SANIK KAYSAR ELFERİS hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında Muhakemenin Durması kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065160