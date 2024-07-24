T.C. Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

Sayı : E.36986964-2015/110-Ceza Dava Dosyası



HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2015/110

Karar No : 2023/661

Sanık : Mohamad Amen Alebrahem , Ahmad ve Marea oğlu, 1987 Hama doğumlu.

Suç : Resmi Belgede Sahtecilik

Suç Tarihi : 25/12/2014

Karar Tarihi : 21/12/2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Mohamad Amen Alebrahem hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında Zamanaşımı Düşme kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

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