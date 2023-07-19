T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2023 / 00:01



HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2013/358 EsasKARAR NO : 2022/365

C.SAV.ESAS NO : 2013/926

SANIK : ALAELDİN HAMMAMY, AHMED ve NAJA oğlu, 1977 MÜNCHEN doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra

no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 15/04/2013

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 204/1

TEVKİF TARİHİ : 03.10.2013

KARAR TARİHİ : 20/10/2022

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık ALAELDİN HAMMAMY hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 17.07.2023