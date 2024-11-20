T.C. Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2024 / 00:01

T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.36986964-2023/190-Ceza Dava Dosyası

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No :2023/190

Karar No :2024/57

Katılan: BEŞAR HOCA, Ahmet Bedrettin ve Fahriye oğlu, 01/01/1973 Halep doğumlu, Cüdeyde

Mah. 2882. Sok. Cy/B- 8 A Blok No:7/11 Reyhanlı/ Hatay adresinde oturur.

Yabancı Kimlik No:99829780316

Sanık: KEMAL ÖLKER, Bilal ve Gülcan oğlu, 05/11/1991 Reyhanlı doğumlu, Hatay, Reyhanlı, Cumhuriyet mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:47092146902

Suç :Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, mala zarar verme

Suç Tarihi :27/02/2023

Karar Tarihi :18/01/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Kemal Ölker hakkında Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 6 yıl 3ay hapis cezası, mala zarar verme suçundan 4 ay hapis cezası kararı verildiği ve yukarıda kimliği yazılı KATILANIN bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliğive sanığın istinaf talepli dilekçesitebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmünkesinleşeceği ihtar olunur.