T.C. Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 05 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2019/55 Esas

KARAR NO : 2022/79

C.SAV.ESAS NO : 2019/48

MÜŞTEKİ : ABDULLAH FAHAD ALANEZİ, Fahad ve Ruhaysa oğlu, 1987 doğumlu, Suriye uyruklu Yeni Mahalle Murat Yelliz Sokak No:38 Cemiloğlu Apt.Reyhanlı/ HATAY adresinde oturur.

SANIK : FERHAT TEKE, FATİH ve EMİNE oğlu, 08/10/1997 REYHANLI doğumlu, HATAY, REYHANLI, FİDANLIK mah/köy, Cilt no: 7, Aile sıra no: 86, Sıra no: 121 nüfusunda kayıtlı.

MAHMUT TEKE, FATİH ve EMİNE oğlu, 11/10/1990 REYHANLI doğumlu, HATAY, REYHANLI, FİDANLIK mah/köy, Cilt no: 7, Aile sıra no: 86, Sıra no: 94 nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Kasten Yaralama, Basit Yaralama, Kemiklerin Kırılmasına Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralamak

SUÇ TARİHİ : 21/08/2017, 20/08/2017

KARAR TARİHİ : 01/03/2022

Yukarıda kimliği yazılı Müşteki Abdullah Fahad ALANEZİ'nin bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucunda kaydının bulunmadığı, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 10/07/2013 tarih 28874/66666 sayılı yazıları gözönünde bulundurularak Suriye'de yaşanan iç savaş ve siyasi sorunlar nedeniyle Adli veya Diplomatik ilişkimiz bulunmadığı, bu nedenle istinabe, tebligat, suçlu iadesi, hükümlü nakli, tutukluluk bildirimi işlemleri dahil olmak üzere anılan Ülke makamlarından adli yardımlaşma talebinde bulunma imkanı da bulunmadığından "Gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren CMK.nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Beraat kararı yönünden ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı yönünden KIRIKHAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ nezdinden İTİRAZ yasa yoluna başvurabileceği, aksi halde hükümlerin kesinleşeceği ilan olunur. 01.08.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071535