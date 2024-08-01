T.C. Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 01 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ



DOSYA NO : 2021/503 Esas

KARAR NO : 2022/10

C.SAV.ESAS NO : 2021/1492

MÜŞTEKİ : ALMTHANNA KHATTAB, Khattab oğlu, 1994 doğumlu. Reyhanlı/ HATAY

SANIK : FEHED ABDULGANİ, MAHMUD ve FADİLE oğlu, 01/01/1994 İDLİB doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

HÜSAM ENDURUN, MUHAMMED DİB ve SABAH oğlu, 05/12/1982 LAZKİYE doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

YOUSSEF TAMER, ABDUL KADER ve MARIAM oğlu, 19/06/1981 ALEPPO doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 05/07/2021

KARAR TARİHİ : 11/01/2022

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı Sanıklar hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda Sanıkların TCK'nın 186/2 Maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş, Gerekçeli Karar Katılan Almthanna KHATTAB'ın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden tebliğ yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceklerine, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.26.07.2024

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