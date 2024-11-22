T.C. Reyhanlı Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 22 Kasım 2024 / 00:01

T.C. REYHANLI AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/28 Esas

DAVALI : HANEN EL CASİM Çınar Mah. 12/2 Sk. No:4 Daire:1 Bağcılar/ İSTANBUL

Davacı Halime Dizen tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçenizi,varsa ilk itirazlarınızı ve tüm delillerinizi,tanıklarınızın ad,soyadlarını,adreslerini hangi hususta dinleteceğinizi bildirmeniz gerektiği aksi takdirde dava dilekçesinde belirtilen hususları inkar etmiş sayılacağınız,savunmalarınızı ve delillerinizi somutlaştırmanız, elinizde bulunan delilleri ibraz etmeniz ve gerektiğinde delil avansını yatırmanız, duruşma Günü: 26/11/2024 günü saat: 09:40'da geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verilebileceği ihtar olunur.