T.C. REYHANLI1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01



Dosya No : 2017/314-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2017/314

Karar No : 2023/894

Sanık : Azize ABDULALİ, Abdo ve Fattum kızı, 1972 İdlib/Suriye doğumlu

Suç : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

Suç Tarihi : 08/05/2017

Karar Tarihi : 05/09/2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Azize ABDULALİhakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (Muhakemenin Durmasına) dair karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.11.10.2023