T.C. REYHANLI2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ

Yayın Tarihi: 20 Haziran 2023 / 00:01



DOSYA NO : 2021/22 EsasKARAR NO : 2022/486

C.SAV.ESAS NO : 2020/1501

SANIK : HASSAN ALAHMAD ALMÜBARAK, HIDIR ve MEZHUDE oğlu, 17/03/1977 ŞAM doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Hakaret, Tehdit

SUÇ TARİHİ : 2019

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 106/1-1.cümle, 125/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8), DÜŞME

KARAR TARİHİ : 01/12/2022

Yukarıda kimliği yazılıSanık HASSAN ALAHMAD ALMÜBARAK'ın Türkiye'de tebligata yarar adresinin olmaması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden "Gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren şikayet yokluğu düşme kararı yönünden 7 gün içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, sanığın cezaevinde bulunması nedeniyle zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere,hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yönünden kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, sanığın cezaevinde bulunması halinde ise; zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yasa yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.15.06.2023