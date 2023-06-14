T.C. REYHANLI2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ

Yayın Tarihi: 14 Haziran 2023 / 00:01

T.C.

REYHANLI2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2014/202 EsasKARAR NO : 2022/521

C.SAV.ESAS NO : 2014/628

SANIK : YASIN ELCASIM, ÖMER ve HANE oğlu, 1994 ALEPPO doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma

SUÇ TARİHİ : 07/04/2014

UYGULANAN KANUN MAD. : Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun 13/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : DÜŞME

KARAR TARİHİ : 08/12/2022

Yukarıda kimliği yazılı Sanık YASIN ELCASIM'ın Türkiye'de tebligata yarar adresinin olmaması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden "Gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 02.06.2023