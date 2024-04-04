T.C. RİZE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Nisan 2024 / 00:00

T.C. RİZE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/411 Esas 05/05/2023

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Rize İliİyidere ilçesi Çiftlik mah/köyü cilt no 64 hane no 43bsn 3 de nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Hetiçe oğlu HASAN'ın gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden,

Adı geçen Hüseyin oğlu Hasan'ınsağ olduğunu, öldüğünü veya öldürüldüğünü bilenlerin veya hakkında duyumu olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkememize başvurmaları gerektiğiaksi taktirde Hüseyin oğlu Hasan'ın gaipliğine karar verileceği İ