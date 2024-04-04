T.C. RİZE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
T.C. RİZE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/411 Esas 05/05/2023
İLAN METNİ
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Rize İliİyidere ilçesi Çiftlik mah/köyü cilt no 64 hane no 43bsn 3 de nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Hetiçe oğlu HASAN'ın gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden,
Adı geçen Hüseyin oğlu Hasan'ınsağ olduğunu, öldüğünü veya öldürüldüğünü bilenlerin veya hakkında duyumu olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkememize başvurmaları gerektiğiaksi taktirde Hüseyin oğlu Hasan'ın gaipliğine karar verileceği İ
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|BASIN NO: ILN01902227