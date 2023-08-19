T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2023 / 00:01

T.C.

RİZE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/370 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Rize Şubesine yatırılacağı,

5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 10/08/2023

Katip 254221 Hakim 199104

e-imzalı e-imzalı

ESAS NO DURUŞMA

GÜNÜ TAŞINMAZIN YERİ TAŞIN. NO TAPU ALANI KAMULAŞAN ALAN TAŞINMAZ MALİKİ 2023/370 14.12.2023 saat 10:35 Rize Güneysu BirlikMahallesi 404 ada 2 parsel 356,21 m² 25,02 m² Ali Kanbur vs. 2023/371 14.12.2023 saat 10:40 Rize Güneysu BirlikMahallesi 366 ada 45 parsel 1435,92 m² 520,28m² Mustafa İstif 2023/372 14.12.2023 saat 10:45 Rize Güneysu BirlikMahallesi 366 ada 42 parsel 1507,001 m² 630,67 m² Emine Kanburvs 2023/373 14.12.2023 saat 10:50 Rize Güneysu BirlikMahallesi 404 ada 1 parsel 161,95 m² 14,08 m² Emine Kanburvs