T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 30 Ocak 2024 / 00:01

Örnek No:55*

2023/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın Özellikleri : Rize İl, Merkez İlçe, İslampaşa Mahallesi. 935 Ada, 1 Parsel, Parselin tapu kaydının muhdesatlar kısmındaki kargir ev ve dam Ali oğlu Mahmut Şehirli'ye ait olup mahkeme kararı ile de kesinleşmiştir. Parsel üzerinde iki adet bina bulunmaktadır. Kargir bina, iki katlı, kargir yapı olarak inşa edilmiş, dış cephesi sıvalı, boyalı, çatısı yapılmış, oluklu sac örtülü, kapı ve pencere doğramaları ahşap, pvc mamul, konut amacıyla kullanılmakta olup % 30 oranında yıpranma payı ve eksiklik bulunmaktadır. Kargir binanın değeri 611.800,00 TL'dir. Parsel üzerindeki dam yapısı, iki katlı, kargir yapı olarak inşa edilmiş, dış cephesi sıvalı, boyalı, çatısı yapılmış, oluklu sac örtülü, kapı ve pencere doğramaları ahşap mamul, depo, konut amacıyla kullanılmakta olupdeğeri 258.888,00 TL'dir. Parsel, il merkezine 5 km mesafede, Rize- Çayeli karayoluna 50 metre mesafede, güney çevre yoluna 100 metre mesafede, 2 Nolu Şehitler Caddesine cephelidir. Parselin zemin yapısı düz ve sağlamdır. Cadde üzerinden toplu ulaşım araçları geçmektedir.

Yüzölçümü : 1.711,66 m2

Kıymeti : 18.843.118,00 TL

KDV Oranı : %10

İmar Durumu: Kaydında.

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 14:30

25/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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