T.C. Rize Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN

Örnek No:55*

2024/8 SATIŞ



Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri: Rize Merkez Camiönü Mah. 264 Ada, 2 Parsel. 1 adet yapı, 150,00 m² lık kısmı yol ve avlu, diğer kısımlar çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. Şehrin gelişmemiş kısmındadır. Eğimlidir. Belediye ve kamunun tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Mahalle yoluna cepheli, kadastro parselidir.2.810,72 m2

Kıymeti : 6.081.771,84 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 14:30

19/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065924