T.C. Rize Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
Yayın Tarihi:
T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
İLAN
Örnek No:55*
2024/8 SATIŞ
Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.
Özellikleri: Rize Merkez Camiönü Mah. 264 Ada, 2 Parsel. 1 adet yapı, 150,00 m² lık kısmı yol ve avlu, diğer kısımlar çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. Şehrin gelişmemiş kısmındadır. Eğimlidir. Belediye ve kamunun tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Mahalle yoluna cepheli, kadastro parselidir.2.810,72 m2
Kıymeti : 6.081.771,84 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 14:30
19/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02065924