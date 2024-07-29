T.C. Rize Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN

Örnek No:55*

2022/92 SATIŞ



Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/92 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

Rize Merkez Yemişlik Köyü, 164 Ada, 1 Parsel. Tarım arazisi vasfındadır. Zeminde 2 adet yapı bulunmakta, geri kalan alan kapama çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. Valilik binasına yaklaşık 16.300,00 m. mesafededir. Köy yerleşik alanı içindedir. Araç yoluna cephelidir.Ulaşım kolaydır. Dik eğime sahiptir. A harfli Bina bodrum kat, zemin kat, 1. kat ve çatı katından oluşmaktadır. Betonarme kargir sistemde inşa edilmiştir. Değeri 3.066.983,33 TL'dir. B harfli Bina bodrum kat, zemin kat, 1. kat ve çatı katından oluşmaktadır. Betonarme kargir sistemde inşa edilmiştir. Değeri 2.220.860,43 TL'dir. 2.777,69 m2

Kıymeti : 5.658.109,84 TL

KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 13:30

24/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02067738