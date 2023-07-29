T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2023 / 00:01

Örnek No:55*

2021/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Rize Merkez Yeniköy Mah. 49 Ada, 26 Parsel, Parselin üzerinde yapı yoktur. Parsel üzerinde muhtelif cins ve yaşlarda meyve ağaçları bulunmaktadır. %10-15 eğimlidir. Zemin sağlamdır. Tek başına yapılaşma imkanı bulunmaktadır. Geometrik şekil düzgüldür. Belediyenin ve Kamunun tüm altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Valilik binasına yaklaşık 1.300 m mesafede bulunmaktadır. Ulaşım imkanları bakımından ana arterlere yakın konumdadır. Çeşme Caddesine cephelidir. Menderes Bulvarına yaklaşık 620 m. Dağdibi Yoluna (Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı) yaklaşık 175 m. Atatürk Caddesine 458 m. mesafededir. Yaya ve araç trafiği fazladır. Parsele yakın bölgede blok tipi çok katlı apartmanlar, iş merkezleri, lokantalar, kafeler, kahvehaneler ve diğer ticari ve sosyal mekanlar ile ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde okullar bulunmaktadır. Şehrin merkezinde ve gelişme istikametinde yer almaktadır.

Yüzölçümü : 1.433,47 m2

Kıymeti : 5.753.442,83 TL

KDV Oranı : %10

İmar Durumu:Kısmen imar adası içerisinde kısmen imar yolunda kalmaktadır. İmar adası içerisinde kalan kısım için E=2.40, Yençok=24,50 mt yapılaşma izni mevcuttur.

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 13:30

18/07/2023(İİK m.114 ve m.126)

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