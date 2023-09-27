T.C. RİZE3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 27 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/324 Esas

Davacı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğüile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olanKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Merkez ilçesi Canpolat Mahallesinde bulunan 2055 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 379,48m²'lik bölümünün davacıkurumlehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan davalılar Merih Tezel ve Turan Tezel'e dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalılara tebliğ edilemediği anlaşılmıştır. Kamulaştırma Kanunu gereğince davalıların adresinin tespiti için kolluk araştırması yaptırılmış, ancak davalılara tebligat yapılabilecek açık ve sarih adresi tespit edilememiştir.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;

DavalıAli ve Nehire oğlu, 25/09/1966 doğumlu, 10334953200 TC kimlik numaralı TURAN TEZEL ve ve davalıMahmut ve Aslı oğlu, 05/03/1938 doğumlu, 10346952864 TC kimlik numaralı MERİH TEZEL'e,İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Rize Şubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 23.11.2023 günü saat 10:05'te mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.14.09.2023