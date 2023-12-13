T.C. RİZE3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 / 10:30

ESAS NO : 2019/58 Esas

Davacı Bayram Kurt ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle;dava konusu Rize ili Derepazarı ilçesi Bürücek Köyü Yalı Boyu Mevki 123 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan çay bahçesi ve bir katlı yığma evin müvekkiline müvekkiline aidiyetinin tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalı Adnan Sadık Levent'e dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

DavalıMehmet ve Feruzan oğlu, 31/08/1966 doğumlu,218***102 TC kimlik numaralı Adnan Sadık Levent'e, HMK'nun 127/1.maddesine göre; Dava dilekçesinin tarafına tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya karşı cevaplarını ve delillerini bildirmesi gerektiği, aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ve yeni delil bildiremeyeceği, davalının duruşmanın atılı bulunduğu 14/05/2024 günü saat 09:15'te mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.28/11/2023