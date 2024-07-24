T.C. Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
Yayın Tarihi:
T.C. SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2024/780 Esas Konu : İlhan Eriş Hk. Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 14021316200
ADI SOYADI : İLHAN ERİŞ
BABA ADI : CEVAT
ANA ADI : NURİYE
DOĞUM TARİHİ : 31/07/1968
DOĞUM YERİ : ADAPAZARI
İKAMETGAH ADRESİ : -
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Adres : SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Zabıt Katibi
#ilangovtr BASIN NO: ILN02065345