T.C. Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 / 00:01

T.C. SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/311 Esas

DAVALI : 1- PROF.DR.MAHMUD ESAD COŞAN CAMİİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA

Müteveffa Kuddusi YAZAROĞLU tarafından Sakarya 6. Noterliğine düzenlettirilen 22/04/2019 tarihli ve 8254 yevmiye sayılı vasiyetnamenin açılması davasına esas olmak üzere;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü ve vasiyetname ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve vasiyetnamenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve Mahkeme kaleminden ulaşabileceğiniz vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.