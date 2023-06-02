T.C. SAKARYA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 02 Haziran 2023 / 00:01

Dosya No : 2022/658 Esas

Karar No : 2022/584

İ L A N

SANIK : ÇAKIR KANIK, Seyit Ahmet ve Sultan kızı, 01/01/1955 BOLU doğumlu, SAKARYA, ADAPAZARI, Şeker mah/köy nüfusunda kayıtlı. Muratreis Mah. Selamiali Efendi Cad. No:132/2Üsküdar/ İSTANBUL.TC Kimlik No:126***60*80

SUÇ : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ : 01/03/2021

SUÇ YERİ : SAKARYA/HENDEK

KARAR TARİHİ : 30/11/2022

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında yazılı suçu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında mahkememiz dosyasından KARŞI YETKİSİZLİK kararı verilmiş, sanığa tüm aramalara rağmen ulaşılamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7201 sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Tebliğ edildikten sonra yedi gün içinde mahkememize veya başka bir yerdeki eşit mahkemeye ya da ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine bildirilecek sözlü beyanın tutanağa geçirilmesiyle Sakarya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ yolu açık olduğu İLAN OLUNUR. 29.05.2023