T.C. SAKARYA 14/07/2023 3 İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 06 Ağustos 2023 / 00:01



2021/319 TALİMAT

SATIŞ İLANININ İLANEN TEBLİĞİ

BORÇLU : AKHİSAR ÖZBAY MERMER MAD.GIDA MAK.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.

BORÇMİKTARI : 990.695,00-TL (Takip çıkışı olup faiz ve masraflar hariçtir)

ALACAK NEDENİ:( ÖRNEK:6) ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri

Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı( Örnek :6 ) rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ALACAKLI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. tarafından borçluAKHİSAR ÖZBAY MERMER MAD.GIDA MAK.SAN.TİC. LTD.ŞTİ. aleyhinde icra takibine başlanılmış ve takip kesinleşmiş olup alacaklı lehine rehinli aracın satış işlemlerinin yapılmasına ilişkin esas icra dairesi tarafından AKHİSAR ÖZBAY MERMER MAD.GIDA MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(Borçlu)(Satış ilanının borçlu şirkete, tirajı elli binin üzerinde ulusal bir gazetede İLANEN TEBLİĞ edilmesine karar verildi.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince SATIŞ İLANININilanen tebliğine karar verilmiş olup, Bu itibarla; dosyamızdan rehinli 34 KR 0908 Plakalı AKHİSAR ÖZBAY MERMER MAD.GIDA MAK.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.adına kayıtlı bulunan aracın17/09/2021 tarihinde kıymet takdiri yapılmış ve aracın maliki adına tespit edilen değeri ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

1-)34 KR 0908 Plakalı aracınGüneşler Merkez Mah. 5054 Nolu Sk. No:3 (Reisoğlu Restaurant Yanı Adapazarı / SAKARYA adresinde UĞUR PARK İŞLETMECİLİĞİ TAŞ. Yediemin Otoparkında bulunan 34 KR 0908 plaka sayılı aracın üzerinde Güncel durum tespiti için gerekli incelemeler yapılmıştır.PLAKA NO 34 KR 0908,KULL. AMACI/ŞEKLİ -HUSUSİ / YOLCU NAKLİ,MARKASI BMW,TİPİ / TİCARİ ,ADI 5L/520D,MODELİ 2013,CİNS OTOMOBİL (AA SEDAN),RENK SİYAH, MOTOR NUMARASI 88338672,ŞASE NUMARASI WBA5C3102ED043541,NET / AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIĞI 1705 / 2240,KOLTUK SAYISI 5,SİLİNDİR HACMİ 1995,YAKIT CİNSİ / GÜCÜ (KW) DİZEL / 135,KİLOMETRE / SAAT 77297,KASKO KODU/DEĞ. 21614 / 1.197.730,00 TL, SERB. PİY.ORT.DEĞ. - , HASAR KAYDISBM Kayıtlarında Bir tanesinin miktarı belirsiz 6753,70 TL toplam tutarında 2 Adet Geçmiş hasarına rastlanmıştır. Güneşler Merkez Mah. 5054 Nolu Sk. No:3 (Reisoğlu Restaurant Yanı Adapazarı / SAKARYA adresinde UĞUR PARK İŞLETMECİLİĞİ TAŞ. Yediemin Otoparkında bulunan 34 KR 0908 plaka sayılı aracın yediemin otoparkında olduğu, kontak anahtarının olmadığı tespit edilmiştir.Piyasadan temin edilen çilingir marifetiyle aracın kapıları açtırılmıştır. Aracın kontak anahtarı olmadığından çalıştırılamamıştır. Kapılar açıldığında iç aydınlatmalarının çalışıyor olmasından dolayı bataryasının kullanılabilir olduğu kanaatine varılmıştır. Aracın dış kısmı, motor bölümü ve iç kısmı (TRİM) fotoğraflanmıştır. ANALİZ, TESPİT VE DEĞERLENDİRME 34 KR 0908 PLAKALI ARAÇ İÇİN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME; Aracın 2013 Model BMW Marka SEDAN 520 D COMFORT Konfor paketine sahip, Yarı Otomatik Vites, dizel yakıtlı olduğu,

Aracın dosyada belirtilen PLAKA sı 34 KR 0908 ve ŞASİ numarası (WBA5C3102ED043541) ile aynı olduğu,

Kontak anahtarının ve ruhsatının mevcut olmadığı, Lastiklerinin kullanılabilir durumda olduğu, jantların alüminyum alaşımlı olduğu, Aracın SBM kayıtlarında Bir tanesinin miktarı belirsiz 6753,70 TL toplam tutarında 2 Adet Geçmiş hasarına rastlanmıştır. Aracın Kasko kodunun 21614 ve değerinin 1.197.709,00 TL olduğu, Aracın KM sinin 77297 olduğu, Aracın radyo-CD çalarının mevcut olduğu, İç kısmında detaylı temizlik dışında ( TRİM ) bir olumsuzluk bulunmadığı, Aracın Motoru, vites kutusu, akslar ve diğer güç aktarma organlarında çalışma testi yapılamamış, yapılan görsel inceleme sonucu eksiklik olmadığı kabul edilmiştir. Başka bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. GEREKÇELİ SONUÇ : Nihai takdir ve değerlendirme Sayın Müdürlüğünüzde olmak kaydıyla, yukarıda beyan edilen hususlar çerçevesinde; 34 KR 0908 plakalı Aracın Güneşler Merkez Mah. 5054 Nolu Sk. No:3 (Reisoğlu Restaurant Yanı Adapazarı / SAKARYA adresinde UĞUR PARK İŞLETMECİLİĞİ TAŞ. Yediemin Otoparkında bulunduğu, Sakarya 3. İcra Müdürlüğü 2021/319 Talimat dosyasında 17/09/2021 tarihinde düzenlenen kıymet takdir raporundaki (Aracın Plaka Renk ve modeli ile anahtar ve ruhsatının olmadığı, kapılarının kilitli olduğu) içerikli evvelki vaziyetinde olduğu, 34 KR 0908 plakalı Aracın KASKO kodunun 21614 ,

34 KR 0908 plakalı Aracın eksik hasarlı ya da mevcut olmayan parçalarının bulunmadığı tespit edilmiştir. 2. Hazırlanan rapor aracın sadece güncel durum tespiti olduğundan , bedeli için ilk yapılan kıymet takdiri raporunun dikkate alınmasına karar verildi. Aracın değeri : 17/09/2021 tarihli kıymet takdirinde 300.000,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Satışına karar verilen 34 KR 0908 plakalı araç Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle ELEKTRONİK SATIŞ PORTALI’NDA (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. İhale bilgileri aşağıya çıkartılmış olup tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Satışına karar verilen mallar :

No 1.Satış

Tarihi 2.Satış

Tarihi Saat Mal Türü Yer Açıklama 1 21/08/2023 13/09/2023 13:59 - 13:59 Taşıt Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr 34KR0908 Plakalı , 2013 Model , BMW Marka , 88338672 Motor No'lu , WBA5C3102ED043541 Şasi No'lu